Vila Nova e Paysandu farão segundo jogo da final da Copa Verde no estádio Serra Dourada; veja mais

Depois de garantir a classificação à final da Copa Verde, o Vila Nova-GO já ajusta os detalhes para a decisão do torneio, que será feita em dois jogos. O primeiro, no estádio da Curuzu, acontece nesta terça-feira, enquanto a partida final está marcada para o dia 19, no estádio Serra Dourada, em Goiânia.

A definição dos duelos foi feita com base no ranking da CBF, que dá ao Tigre a possibilidade de decidir o título em casa, devido à melhor posição. Para o presidente do clube, embora tenha como jogar no estádio OBA, a casa do Vila, com capacidade para cerca de 12 mil pessoas, o clube deve mesmo mandar o jogo no maior estádio de Goiás, o Serra Dourada.

"Vamos mandar no Serra Dourada, a não ser que haja um empecilho. Creio que não vai haver. O OBA é nossa casa, mas a envergadura do jogo exige o tamanho do Serra Dourada, que tem o tamanho da importância do jogo para a gente e o tamanho da nossa torcida. Faço uma convocação, vamos encher o Serra Dourada, fazer o maior público de 2022, contamos com a presença de todos", disse Hugo Jorge Bravo.

Esta é a primeira vez que os dois times decidem a competição. Das nove edições da Copa Verde, o Paysandu vai para a sexta final e tenta o terceiro título, enquanto o Vila Nova sonha com a primeira conquista em duas finais. No ano passado, o time goiano chegou à decisão, mas perdeu nos pênaltis para o Clube do Remo.