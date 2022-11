Taça do último título do Paysandu na Copa Verde foi levantada pelo atual zagueiro do Remo; relembre

O Paysandu é um dos maiores campeões da Copa Verde com dois títulos, mesmo número de conquistas do Cuiabá-MT, que ficou pelo caminho na edição 2022. O Papão conquistou os títulos em 2016 e 2018, contra Gama-DF e Atlético-ES, respectivamente. E a última vez em que o clube alviceleste levantou a taça, teve como capitão o zagueiro Diego Ivo, que foi contratado no último final de semana pelo Remo, maior rival do bicolor.

No dia 16 de maio de 2018, no Mangueirão, o Paysandu empatou em 1 a 1 com o Atlético-ES, com um golaço do meia Pedro Carmona. O gol deu o título ao clube paraense, que levantou o troféu e fez a festa com a torcida alviceleste. O jogador que teve a responsabilidade de levantar a taça de campeão foi o zagueiro Diego Ivo, que era o “xerife” da defesa bicolor, mas que agora defenderá o Remo.

Diego Ivo levantou a taça de campeão pelo Papão (Fernando Torres/Paysandu)

Diego Ivo, de 33 anos, chegou ao Paysandu em 2017 para a disputa do Brasileiro da Série B, realizou 17 partidas e conseguiu livrar o Papão do rebaixamento. Renovou com o clube paraense para 2018, mas não conseguiu evitar a queda no Brasileiro. Na segunda passagem foram 43 jogos, cinco gols, o título da Copa Verde e o vice-campeonato paraense.

Após deixar o Paysandu, Diego Ivo defendeu o São Bento-SP, Juventude-RS, Novo Hamburgo-RS, Brasil de Pelotas-RS e CRB-AL.