Paysandu: diretor de futebol promete contratações de jogadores fora do país após eleições

A chapa Paysandu Força Total, que concorre à presidência do clube e é encabeçada pelo atual mandatário bicolor, Maurício Ettinger, promete contratações de peso para o futebol do Papão na próxima temporada. Em conversa com o Núcleo de Esportes de O Liberal, o empresário Roger Aguilera, candidato a vice-presidente na chapa, disse que, caso saia como vencedor do pleito desta quarta-feira (7), trará para o Lobo três jogadores que estão atuando fora do país.

"Não quero citar nomes, mas se a nossa chapa ganhar, vamos trazer três jogadores de fora do país, do futebol sul-americano. Fora isso, vamos anunciar mais sete jogadores, que estão pré-contratados", explicou o empresário em breve contato com a Redação Integrada de O Liberal.

Ainda de acordo com Roger, a equipe bicolor para a temporada 2023 está praticamente fechada. No entanto, todos os acordos verbais de renovação de contrato ou de novas contratações estão condicionados à vitória da chapa Paysandu Força Total nesta quarta.

Eleições no Papão

Conforme o divulgado pelo presidente da Assembléia Geral do Paysandu, os portões da sede social estarão abertos a partir das 13 horas, mas a votação terá início pontualmente às 16 horas e se estenderá até às 21 horas, quando começa imediatamente a apuração dos votos.

Além de presidente, vices e secretários da Assembléia Geral, todos eleitos em chapa conjunta, serão preenchidas 25 vagas para o cargo de Conselheiro Efetivo do Conselho Deliberativo; e 25 vagas para o cargo de Conselheiro Suplente do Conselho Deliberativo, estes eleitos mediante votação individual no candidato.

Estão habilitados ao voto, os sócios e candidatos maiores de 18 anos, que estejam com as suas obrigações sociais em dia, conforme observado no edital de convocação das eleições, assinado pelo presidente da Assembléia Geral, Manoel Acácio Bastos.