Conmebol divulga ranking Sul-Americano e Paysandu está à frente de clubes tradicionais do Brasil

Mesmo após quase 20 anos da participação do Paysandu na Copa Libertadores da América, o Papão integra o ranking da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) e está na frente de alguns clubes brasileiros. No ranking divulgado nesta sexta-feira (16), o Papão está entre as 200 equipes do continente.

A equipe bicolor está na 186ª colocação com 48 pontos, à frente do Brasília-DF, Vitória-BA, Paraná-PR, Santo André-SP, Paulista de Jundiaí,-SP, Juventude-RS, Náutico-PE, Bangu-RJ, Avaí-SC, Figueirense-SC, Joinville-SC e Portuguesa-SP.

Entre os brasileiros, o mais bem colocado é o Palmeiras-SP, que ocupa a segunda posição. O Flamengo está em terceiro, Grêmio na quinta colocação, Athletico-PR na sétima, São Paulo em nono e o Santos fecha o top 10.

Temporada histórica para o Papão

O Paysandu disputou a Libertadores de 2003, após ter conquistado o título da Copa dos Campeões em 2003, contra o Cruzeiro-MG. O título colocou o Papão na maior competição sul-americana. Na primeira e única participação alviceleste, o time comandado pelo técnico Darío Pereyra, o Papão terminou líder do grupo e invicto, venceu o Boca Juniors, no Estádio La Bombonera por 1 a 0, mas não conseguiu segurar o time argentino em Belém e acabou derrotado por 4 a 2, terminando a participação nas oitavas de final, com um aproveitamento de 70,83%.