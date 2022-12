Após investida do Remo, atacante Bruno Alves é anunciado pelo Paysandu

O Paysandu anunciou nesta sexta-feira (16) a contratação do atacante Bruno Alves, ex-Remo, para a temporada 2023. O jogador estava na Ponte Preta-SP, clube pelo qual jogou a Série B do Campeonato Brasileiro no último quadrimestre. Na primeira parte da temporada o jogador de lado de campo defendeu o Leão Azul no Parazão e na Série C nacional.

VEJA MAIS

Bruno Alves tem 30 anos e terá a sua segunda experiência no futebol paraense. Em 2022 o atacante fez 32 jogos, 7 gols e uma assistência pelo Remo, mas acabou deixando o clube ao fim da primeira fase da Terceirona, quando a equipe azulina não conseguiu a classificação para o quadrangular do acesso. No primeiro semestre foi campeão paraense pelo rival alviceleste.

O atacante então se transferiu para a Ponte Preta, mas atuou em apenas seis partidas da Macaca na Série B, sob o comando do técnico Hélio dos Anjos.

Negociação com o rival

Houve demora para o anúncio da contratação de Bruno Alves apesar da negociação transcorrer há algumas semanas. Isso porque o Remo tentou entrar na negociação na semana passada, o que deixou o atacante "balançado". No fim, o jogador acertou com o Papão, que fez uma oferta financeira superior.

O curioso é que Bruno Alves chegou a abrir conversa com o Paysandu no início da última temporada, por interesse do técnico Márcio Fernandes, porém acabou acertando com o Remo na época.

Retrospecto em Re-Pa

Durante a temporada de 2022 o novo atacante bicolor esteve em campo quatro vezes para disputar o Re-Pa. Foram dois empates (1 a 1 e 2 a 2), uma vitória (3 a 0) e uma derrota (3 a 1). Ele não fez gols nos clássicos.

Características

Atacante de beirada, Bruno Alves pode jogar pelos dois lados do campo, mas no Remo se notabilizou pela ponta esquerda. Dono de um potente chute de direita, fez gols de fora da área e até de falta, contra o Floresta, pela nona rodada da Série C 2022 - o último dele com a camisa azulina. É veloz e ajuda na recomposição defensiva.

Concorrência

No Paysandu, Alves terá, até o momento, como principais concorrentes de posição, o meia-atacante Dioguinho e Stéfano Pinho. O Papão ainda está com o plantel em formação e novos jogadores serão anunciados até o dia 27 de dezembro, quando está marcada a apresentação dos jogadores na Curuzu para o começo da pré-temporada.