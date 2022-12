Paysandu: atacante Marlon está próximo de assinar com clube de Portugal, diz jornalista

O atacante Marlon, do Paysandu, está próximo de acertar com uma equipe do futebol português. De acordo com informações do jornalista André Ribas, do GE do Paraná, o Papão recebeu uma boa proposta pelo atleta, que deve assinar contrato de três anos com a equipe europeia. O anúnio oficial deve ser feito nas próximas horas.

Até o início da semana, Marlon estava perto do Coritiba, clube do Paraná que disputa a Série A do Brasileirão. O Coxa havia apresentando uma proposta de empréstimo até o fim de 2023, mas, segundo a imprensa paranaense, a oferta do time português foi considerada mais vantajosa pelo Papão.

Titular absoluto

Marlon está no Paysandu desde 2020, quando chegou por empréstimo do Porto-PE. Em fevereiro do ano passado, o Papão comprou parte dos direitos econômicos e adquiriu 100% dos direitos federativos do jogador. Na negociação, Marlon renovou até o fim de 2024.

Há três temporadas no Paysandu, Marlon tem 90 partidas com a camisa bicolor e 25 gols marcados. Titular absoluto no setor ofensivo da equipe, este ano de 2022 foi o melhor do atacante pelo clube da Curuzu e também da carreira: foram 16 gols em 43 partidas.

Opções

Até o momento, o técnico do Paysandu, Márcio Fernandes, conta com as seguintes opções para o ataque bicolor: além do próprio Marlon, há Dioguinho, Dalberto, Stéfano Pinho e Roger (das categorias de base). O Papão ainda está no mercado para trazer novos reforços para o início do Campeonato Paraense 2023.

Paysandu

A equipe de O Liberal buscou contato com o presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, para falar sobre o tema. No entanto, até o momento não houve retorno.