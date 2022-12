Apresentado no Paysandu, Vandick anuncia dispensa de lateral e comenta transferência de Marlon

Marlon, pré-temporada e renovações de contrato. Esses foram os principais temas da entrevista coletiva de apresentação de Vandick, novo executivo de futebol do Paysandu. De acordo com o ídolo bicolor, faltam poucas peças para que o clube da Curuzu feche o elenco que vai disputar os quatro torneios previstos no próximo ano. Ele afirma que tudo deve ser finalizado até o dia 27 de dezembro, data de início da pré-temporada.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

"A ideia é que tenhamos todo o elenco antes do início do Parazão, mas sabemos que outros atletas podem chegar no decorrer da competição. O número ideal que pretendemos é que nosso elenco tenha entre 28 e 29 atletas", disse Vandick.

VEJA MAIS

Saídas e chegadas

Vandick também falou sobre a renovação de contratos já visando a próxima temporada. De acordo com ele, o campeão da Copa Verde e ex-Remo, o lateral-direito Thiago Ennes, não teve o contrato renovado com o Papão e foi dispensado. Já o goleiro Victor Souza, que estava emprestado ao Londrina na última temporada, deve retornar ao gol bicolor em 2023.

"O Thiago Ennes terminou o contrato no final da Copa Verde e o vínculo não foi renovado. Já o Victor Souza tem contrato conosco por mais um ano e se reapresentará aqui dia 27 de dezembro, juntamente com o restante do elenco, para o início da pré-temporada", explicou.

Marlon

Artilheiro do Papão na temporada 2022, o atacante Marlon parece estar muito próximo de deixar o Bicola ano que vem. De acordo com a imprensa paranaense, o atleta tem contrato quase fechado com uma equipe do futebol português. Questionado sobre isso, Vandick disse que não tem nada concretizado sobre o futuro do atleta.

"Pelo Marlon nós já recebemos propostas de empréstimo e venda. Apesar disso, o jogador é um ativo do clube. Ele tem contrato conosco e, enquanto não concretizar nenhuma dessas informações, ele ainda estará em nossos planos. Caso uma dessas propostas se concretize, vamos ver o que é melhor para o Paysandu e para o próprio atleta", disse.