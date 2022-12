Ex-Paysandu, atacante Danrlei promove jogo beneficente para ajudar famílias de Baião; veja mais

O atacante Danrley, que este ano jogou pelo Papão da Curuzu, promoveu uma ação de solidariedade no município de Baião, na região do Baixo-Tocantins, com o objetivo de arrecadar alimentos para as famílias carentes da cidade onde o craque nasceu. Danrley deixou o Paysandu para atuar na Chapecoense, mas antes da partida rumo ao sul do país, reuniu amigos para promover um natal mais digno a quem precisa.

Estiveram presentes na empreitada, além dele, amigos e ex-jogadores paraenses, como Ró, que passou pelo Remo, e Marçal, ex-atleta do Independente de Tucuruí.

"Nós promovemos esse evento há dois anos e cada vez mais ele aumenta. As pessoas compram a ideia e através disso nós vamos em frente com todo apoio que recebemos dos nossos amigos e pessoas que querem ajudar de alguma forma. Espero que a gente consiga manter esse evento por muito tempo, ajudando quem precisa e melhorando o natal dessas famílias", garante o jogador.

A partida de caráter beneficente aconteceu no estádio municipal Norte América. A entrada para o evento custou um quilo de alimento não perecível. Devido ao sucesso da edição, o jogador já planeja a ação do próximo natal. "Pretendemos fazer uma ação dessas no mês de junho. Já estamos articulando a programação, mandamos fazer as camisas. Fico muito feliz em poder ajudar", encerra.

Danrlei atuou no Paysandu por duas temporadas. Participou de 50 partidas e marcou 14 gols, participando diretamente da campanha que deu ao clube o tricampeonato da Copa Verde.