Comemoração pelo tri Mundial da Argentina tem festa e bandeira do Brasil atirada ao chão; vídeo

Durante as comemorações pela conquista do tricampeonato da Copa do Mundo, na cidade de Buenos Aires, torcedores da Argentina continuam ‘zoando’ o Brasil, único pentacampeão Mundial. Em vídeos postados na internet, os Hermanos retiram a bandeira do Brasil da entrada de um hotel e atiram para o chão, substituindo a indumentária por outra da Argentina, para o delírio dos torcedores que lotam as ruas da capital.

Em um desses registros, é possível ver o momento onde centenas de torcedores festejam a retirada de uma bandeira verde e amarela da porta de um hotel. Estabelecimentos desta natureza geralmente ostentam bandeiras de várias nacionalidades. No caso da nossa bandeira, ela foi retirada por um torcedor e atirada ao chão. Neste momento, a torcida vai à loucura, enquanto o 'artista' substitui a mesma por outra do próprio país.