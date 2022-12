Festa argentina: mais de 100 mil torcedores recebem jogadores campeões da Copa do Mundo de 2022

Milhares de torcedores Argentinos estão reunidos na tarde desta terça-feira (20) na Praça da República, em Buenos Aires, para receber Lionel Messi e os outros 25 campeões da Copa do Mundo do Catar. Os jogadores da Albiceleste, que chegaram no país às 2h30, estão desde as 12h rodando as principais ruas da cidade em carro aberto.

A expectativa, segundo a imprensa argentina, é de que mais de 100 mil pessoas acompanhem a festa dos jogadores. Para que a população pudesse participar da comemoração, o governo argentino decretou feriado nacional nesta terça.

Festa pra quem?

Apesar da comemoração em Buenos Aires, o jornal argentino Clarín informou que comerciantes se queixaram do feriado nacional, decretado por conta da Copa. De acordo com a Confederação Argentina de Médias Empresas (CAME) faltam apenas quatro dias para o Natal, uma das datas comerciais mais importantes do ano. Eles afirmam que um feriado neste momento prejudicaria as vendas.

Início da comemoração

Segundo a Associação de Futebol da Argentina (AFA), a delegação albiceleste deixou o hotel onde estavam concentrados por volta das 11h30 e foram à caminho do Obelisco, que fica na Praça da República, centro de Buenos Aires. Ainda segundo a AFA, os jogadores não passarão pela Casa Rosada, sede do governo local.

Desde a saída do hotel, vários torcedores se organizaram para chegar perto dos ídolos. Multidões se aglomeram na beira de estradas e até passarelas foram tomadas por pessoas na tentativa de conseguir se aproximar de Lionel Messi e companhia.