Governo argentino decreta feriado nacional e população recepciona jogadores após retorno do Catar

Os jogadores da seleção argentina retornaram ao país com a taça da Copa do Mundo 2022 e uma recepção calorosa da população os aguardava em Buenos Aires. Para receber os campeões do Mundial, o Governo da Argentina decretou feriado nacional, nesta terça-feira (20), dois dias após os atletas conquistarem o título de tricampeã, para que a população possa "expressar a sua mais profunda satisfação".

Em um avião decorado com a frase "uma equipe, um país, um sonho", os campeões chegaram ao Aeroporto Internacional de Ezeiza, às 2h40. Na entrada do local, diversos torcedores já aguardavam os atletas para dar continuidade às comemorações do terceiro título da albiceleste.

Na chegada, o camisa 10, Messi, saiu do avião erguendo o troféu ao lado do técnico da seleção, Lionel Scaloni. Os jogadores foram recebidos com muita alegria e um tapete vermelho na pista.

Logo em seguida, eles partiram em um ônibus de dois andares, até o campo de treinamento da Associação Argentina de Futebol (AFA), onde permaneceram durante a madrugada.

A partir das 12h desta terça-feira, a seleção seguirá até o Obelisco, monumento localizado na Praça da República de Buenos Aires, onde irá desfilar em um carro aberto e já é aguardada por milhares de argentinos.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)