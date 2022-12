'Nós vamos voltar', afirma Mbappé um dia após derrota de sua seleção para a Argentina

“Dezembro Vermelho”

O Hospital Geral de Tailândia alerta a população sobre a importância da prevenção e combate ao HIV/Aids.



Segurança no trânsito

A Central de Videomonitoramento do Detran coíbe irregularidades no trânsito. Órgão investe em tecnologia.

Kylian Mbappé (J. Bosco)

"Nós vamos voltar”

Kylian Mbappé, astro francês, um dia após a derrota da sua seleção para a Argentina. Em post nas redes sociais, usando uma foto com a medalha de prata no peito e o troféu da Chuteira de Ouro nas mãos, Mbappé diz que espera reconduzir seu país ao título em 2026, em competição com EUA, México e Canadá como sedes.

CASTANHAL

PERDAS

Em pleno desenvolvimento econômico que a faz ser considerada a cidade polo do Nordeste paraense, no final deste ano Castanhal perderá os dois representantes que o município possui na Câmara Federal, e também um deputado estadual. Encerrarão seus mandatos, respectivamente, Hélio Leite (União Brasil), Eduardo Costa (PSD) e o deputado estadual Júnior Hage (PP), todos com residência fixa na “cidade modelo”. A cidade passará a ter somente uma representante no legislativo estadual, a vereadora Paula Titan (MDB), filha do atual prefeito, Paulo Titan, que se elegeu deputada estadual, sendo a segunda mais votada, atrás apenas da tucana Cilene Couto, que já cumpre seu quarto mandato.

AMAZÔNIA

CONSÓRCIO



O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), será o novo presidente do Consórcio Amazônia Legal. Além do Pará, a região inclui os Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Maranhão, Rondônia, Roraima e Tocantins. O paraense ficará no cargo durante o ano de 2023. Atualmente o consórcio é presidido pelo governador do Amapá, Waldez Góes (PDT).



EDUCAÇÃO



Helder Barbalho convidou o ex-secretário de Educação do Amazonas e de São Paulo, Rossieli Soares, para assumir a pasta no Pará a partir do ano que vem. A ideia é trazer para o Estado o modelo de gestão implantada pelo executivo nos dois Estados onde Soares trabalhou e no Ministério da Educação, por onde passou no governo de Michel Temer.

SERVIÇOS

EMPREGO



Dados divulgados ontem pelo Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos mostram que, em outubro, pelo décimo mês consecutivo, o setor de serviços teve saldo positivo de empregos. Ou seja, número de contratações maior que o de demissões.

MUTUÁRIOS

CAIXA



A 1ª Vara da Justiça Federal, em Belém, negou pedidos de indenização por danos morais e materiais, formulados em 435 ações de mutuários da Caixa Econômica Federal (CEF) movidos contra a instituição. Os mutuários alegavam “vícios de construção em imóveis financiados pelo Fundo de Arrendamento Residencial (FAR)”.



CONSERTO



Na decisão, o juiz Henrique Dantas da Cruz afirma que “se os defeitos detectados nos imóveis, como alegado, de alguma maneira prejudicam o exercício do direito de posse dos autores das ações, a tutela adequada, mas não requerida, é o conserto dos vícios de construção (obrigação de fazer) e não uma obrigação de pagar”.

ACIDENTES

AUMENTO



Um levantamento realizado pelo Serviço Móvel de Urgência (Samu) em Santarém, região Oeste do Pará, revelou dados preocupantes sobre o número de acidentes de trânsito, com um total de 415 atendimentos, pelo Samu, no período de 1º de outubro a 15 de dezembro último. De acordo com o Samu, o salto nos números absolutos passou de 137 acidentes de trânsito, em outubro, para 200, em novembro. Só na primeira quinzena deste mês de dezembro, foram 71 registros de acidentes, isto somente entre os atendidos pelo Samu. No período foram registradas 87 vítimas e 4 óbitos.



ESTATÍSTICA



Durante todo o ano, no período de janeiro a 15 de dezembro, o Samu atendeu 1.519 ocorrências de acidentes de trânsito, com 1.853 vítimas, das quais 18 delas morreram. O número de acidentes em 2022 já superou os registros do ano passado, quando foram registrados 1.450 acidentes, com seis óbitos.



MOVIMENTAÇÃO



Uma das explicações, segundo o perito em acidente de trânsito Odenildo Lavor, que atua na região, diz respeito ao início de uma intensa movimentação com as festividades que começam a se acumular no final do ano, como a Copa do Mundo, encerrada no último domingo, e a movimentação das pessoas em relação aos deslocamentos que aumentam por ocasião do Natal e Réveillon, especialmente quando associadas ao consumo maior de bebida alcoólica, o que tem estado presente em grande parte dos acidentes.

Em Poucas Linhas

► Nesta terça-feira, dia 20, o Banco da Amazônia (Basa) faz a entrega de centenas de donativos arrecadados pelos colaboradores durante a 18ª edição da Gincana Natal Solidário 2022. A ação arrecadou brinquedos e alimentos não perecíveis em todas as unidades da instituição, com o tema: “80 anos movimentando a luz da esperança”. A entrega será feita pelo presidente, Valdecir Tose, a entidades selecionadas da Região Metropolitana de Belém.

► A vigília de Natal da Arquidiocese de Belém será celebrada às 20h do dia 24, presidida pelo Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, na Catedral Metropolitana. Já Dom Antônio de Assis Ribeiro, bispo auxiliar, celebrará às 20h, na Área Missionária São João Bosco. A programação terá ainda Missa do Galo e Círio do Menino Deus, no dia 25.

► Os municípios de Soure e Salvaterra, os de maior apelo turístico do arquipélago do Marajó, já preparam festas de réveillon em suas praias, com shows musicais e queima de fogos. O reforço prometido pelas empresas de transporte nos horários de ferry boat e lanchas rápidas deve garantir um bom número de turistas no arquipélago.

► Começa hoje mais uma edição do Pará Live, projeto que nasceu no período da pandemia para dar espaço para os artistas paraenses continuarem a se apresentar, mesmo que de forma virtual. Agora, o projeto sai da web. Os shows acontecem no período de 20 de dezembro a 11 de janeiro e terão uma plateia especial dentro dos grandes teatros da capital: moradores de bairros periféricos da cidade, que receberão ingressos gratuitos para os espetáculos e shows. A mobilização será da ONG No Olhar. A Equatorial Pará é o patrocinador do evento.