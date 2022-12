Qual é o significado da roupa colocada em Lionel Messi antes de erguer a taça da Copa do Mundo? Veja

Um dos momentos mais emblemáticos da festa após a conquista da Copa do Mundo, sem dúvida foi a presença de Lionel Messi levantando a taça, dada pelo presidente da Fifa, Giani Infantino. Mas um detalhe chamou bastante atenção: antes de erguer o troféu, o astro argentino ganhou uma roupa muito usada na tradição árabe, dada pelo sheik Tamim bin Hamad Al Thani.

Mas o que representou o gesto e o que a vestimenta expressa? O nome dado à peça é ‘Bisth’, uma espécie de túnica ou traje, usada pelos cataris em uma ocasião especial. Ela pode ser usada em casamentos, noivados, ou mesmo quando o Emir recebe autoridades de outro país, o que literalmente representou o argentino naquele instante. O Emir do Catar também usava o ornamento no momento da cerimônia.

De um modo geral, a peça é dourada, mas não é exigência, podendo adotar outros tons, que geralmente são colocados por cima de um look principal. A presença da peça no campeão da Copa do Mundo significa bastante para a tradição do país sede, que mesmo eliminado na fase de grupos, mostrou-se presente e influente até o último minuto.

"Nós sempre colocamos isso para compromissos importantes. É uma peça que usamos para celebrar os momentos importantes da nossa vida", explicou Hassan Al Thawadi, secretário geral do Comitê Supremo para Entrega e Legado do Qatar.

Não é comum um jogador usar algo que seja do país-sede da Copa do Mundo. Em 2022, ano do pentacampeonato da Seleção Brasileira, Cafu quis levantar o troféu com uma camisa que fazia alusão ao seu antigo bairro, que estava por baixo do uniforme. Já Messi recebeu a vestimenta, mas depois retirou do corpo, deixando a estampa da Argentina em evidência.