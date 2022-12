Além do título da Argentina, Messi ultrapassa Pelé em gols marcados nas Copas do Mundo; veja a lista

O argentino Lionel Messi foi o grande nome da Copa do Mundo 2022 no catar. Além de ter conquistado o título Mundial, foi o melhor da competição e bateu o recorde de Pelé, o “Rei do Futebol”, em gols marcados em Copa Mudo.

VEJA MAIS

Messi marcou dois gols na grande decisão contra a França e chegou a 13 nas histórias das Copas. Agora o argentino está empatado com francês Just Fontaine. Foram 26 jogos em cinco Copas do Mundo para que ele chegasse ao 13ª gol. Pelé precisou de apenas 14 partidas para marcar 12 gols em quatro Copas.

Os maiores

O maior artilheiro em Copa do Mundo é o alemão Klose, com 16 gols. Em segundo está Ronaldo Fenômeno com 15. Na terceira posição aparece Gerd Muller, da Alemanha, com 14 gols e depois Just Fontaine (França) e Messi com 13 gols cada um.