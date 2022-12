Copa do Mundo 2022: nos pênaltis, Argentina vence França e é tricampeã mundial

A Argentina venceu a França nos pênaltis por 4 a 2 e foi campeã da Copa do Mundo 2022 depois do empate em 3 a 3 no tempo regulamentar. Os gols foram marcados por Messi (2x) e Di María - Mbappé descontou três vezes para os franceses. A decisão do Mundial foi disputada neste domingo (18) no Estádio Lusail, no Catar. Assim, os “Albicelestes” se tornaram tricampeões mundiais, repetindo os feitos de 1978, na própria Argentina, e 1986, no México.

O grande nome do jogo foi o craque Lionel Messi. Aos 35 anos, ele abriu o caminho da vitória argentina marcando de pênalti, aos 22 minutos da etapa inicial. O atacante concluiu sua trajetória em Copas do Mundo, enfim, com o cobiçado troféu da FIFA e encerrou o jejum de 36 anos da seleção.

Os dois gols marcados na final fizeram Messi superar Pelé na artilharia das Copas (Tarso Sarraf / O Liberal)

Avalanche argentina

A partida teve amplo domínio da equipe sul-americana. A decisão da Copa já começou com um desempenho avassalador do time alviceleste. O primeiro lance de perigo ocorreu aos 7 minutos, com finalização do volante De Paul, um dos melhores em campo. No minuto seguinte, Romero fez falta dura no goleiro Lloris, que quase tirou o francês do jogo. O camisa 1 permaneceu em campo mesmo com dores na região da costela.

Com grande volume de jogo e deixando a seleção francesa completamente acuada, a Argentina logo abriu o placar. Porém, em um lance polêmico. Ángel Di María tropeçou na área, o árbitro viu pênalti e apontou para a marca da cal. O VAR ratificou a decisão do juiz. Na cobrança, Messi deslocou Lloris: 1 a 0.

Messi marcou o primeiro do jogo cobrando pênalti (Tarso Sarraf / O Liberal)

Atrás no placar, a França não conseguia sair para o jogo. O time europeu se viu completamente envolvido pelos argentinos. Em rápido contra-ataque aos 35, Messi abriu Mac Allister na direita, que cruzou na medida para Di María, livre, ampliar: 2 a 0. O primeiro tempo terminou sem finalizações a gol da França.

Retomada dos Bleus

O time celeste ainda entrou melhor no segundo tempo, mas o domínio não era mais absoluto. Os franceses foram ganhando corpo, mesmo com dificuldades de forçar defesas a Emiliano Martínez. A saída de Di María do jogo, substituído por Acuña aos 18, colaborou para a remontada francesa, que melhorou o desempenho pelos lados do campo.

E um novo pênalti mudou os rumos da partida. Desta vez, Otamendi dividiu com Kolo Mouani, que caiu na área. O árbitro polonês Szymon Marciniak viu falta. Mbappé bateu forte e diminuiu: 2 a 1.

Mbappé fez três gols para a França na final do Mundial (Tarso Sarraf / O Liberal)

Nem dois minutos depois, outra grande jogada do craque francês, que mandou uma bomba da entrada da área, sem chances para o goleiro Martínez: 2 a 2. A reta final da segunda etapa foi emocionante, mas o duelo seguiu empatado e foi para a prorrogação.

Tempo extra

Tudo mudou na prorrogação. Até houve equilíbrio quanto à posse de bola, mas a França era muito mais perigosa: pressionavam a saída de bola, sufocavam os argentinos, que, quando tinham a bola, mal conseguiam passar do meio de campo. Mas tudo quase mudou quando Lautaro invadiu a área no último lance do primeiro tempo extra. O chute, porém, foi para fora.

Messi entra para a história

Faltando dez minutos para o fim da prorrogação, Messi mais uma vez mostrou porque é craque. Lautaro chutou forte, Lloris rebateu e o camisa 10 aproveitou sobra de bola na área para recolocar a Argentina na frente: 3 a 2. O gol foi o 13º de Lionel Messi em Copas do Mundo, superando a marca de Pelé, que tem 12. Klose (16), Ronaldo Fenômeno (15) e Gerd Müller (14) ainda têm mais que o ídolo celeste.

Mbappé gigante

Se Lionel superou Pelé, Mbappé terminou a Copa pela segunda vez como artilheiro. Foram 8 gols só na edição do Catar, além de ser o primeiro jogador na história a marcar três gols em uma final de Mundial.