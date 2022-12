Torcedor paraense aborda experiência na Copa do Mundo 2022, no Catar: 'Houve muita tolerância’

A final da Copa do Mundo 2022, no Catar, ocorre neste domingo (18), entre França e Argentina. Muitos paraenses tiveram o privilégio de acompanhar de perto a Seleção Brasileira e sentir a emoção de vivenciar o maior torneio de futebol do mundo. Uma dessas pessoas foi o promotor de justiça Mauro José Mendes, de 59 anos.

O torcedor, que mora em Belém, já acompanhou outras três edições de Copa: a da África do Sul, em 2010, a do Brasil, em 2014, e a da Rússia, em 2018. No Catar, acompanhou três jogos da equipe canarinha: as partidas contra Camarões, Coreia do Sul e contra a Croácia, que marcou a eliminação da Seleção Brasileira. Em entrevista ao OLiberal, Mauro contou como foi a experiência de vivenciar por alguns dias a cultura do país e acompanhar uma edição da Copa do Mundo.

Antes de chegar ao Catar, Mauro revelou que tinha certa preocupação com a estadia por conta das regras rígidas do país. Mas, segundo ele, quando chegou lá, a realidade foi outra e a experiência foi muito boa.

“No Catar a experiência foi incrível. No início fiquei com receio, pois é um país muito rígido no aspecto moral e religioso. Mas chegando lá foi diferente. Como tinha muita gente de fora, foi muito divertido ver aquele pessoal alegre, eufórico, gritando, contrastando com a sisudez dos cataris. Mas, no geral, houve muita tolerância”, relatou Mauro.

O promotor ressaltou que o país estava, de fato, preparado para a Copa. Com isso, segundo ele, os cataris foram muito tolerantes com os turistas.

“O catari que estava preparado para o futebol, recebeu de braços abertos todo mundo. Não vi nenhum olhar atravessado. Eu que achava estranho aquele pessoal vestido todo de preto, com a burca, num calor escaldante. Mas foi muito bom ver o outro lado da civilização. Tradicional e segue à risca seus valores, sua cultura e religião”, afirmou.

Apesar da experiência ter sido muito boa, o preço dos alimentos, bebidas e outras coisas eram muito altos. Segundo o promotor, um copo de cerveja, fora do estádio, de 500 ml custava em média R$ 90. Além disso, Mauro voltou de lá com 3 kg a menos. Isso porque, ele não conseguiu se adaptar à comida árabe.

“Em relação ao acesso à cerveja, por exemplo, era cobrado em torno de R$ 90 por um copo de 500 ml. Como é um país muito rico, o custo de vida é bem elevado. Pequenos lanches árabes custavam uma faixa 40 ou 50 ‘cataris’, que dá uma média de uns R$ 70. Lá tinha vários restaurantes, mas eu não me adaptei com a comida deles, eu procurava outros meios alternativos, mas era bem difícil achar. Eu perdi 3 kg lá, em função da dificuldade de me alimentar”, relatou o torcedor.

Mesmo no Catar, Mauro levou O Liberal junto com ele. Assinante há cerca de 10 anos, o promotor também acompanhou a cobertura da Copa feita pelo jornal e gostou bastante. Com a edição digital, o torcedor pode acompanhar não só as informações das seleções, mas também notícias sobre o seu time do coração, o Remo, e do Paysandu.

“Gostei muito das matérias. O enfoque nas seleções com os seus maiores e melhores atletas. A classificação diária. A agenda diária. Os bastidores com a coluna do Abner. Muito bom. Para mim, foi mais importante porque eu acompanhei também as notícias do futebol local, principalmente Remo e Paysandu”, ressaltou Mauro.

Saúde de Pelé

O “Rei do Futebol” foi internado no último dia 29 de novembro para continuar a quimioterapia que trata um câncer no cólon e de uma infecção respiratória que contraiu. Mauro Mendes é apaixonado por futebol, como a maioria dos torcedores brasileiros, tem Pelé como ídolo e um grande exemplo.

“Como todo brasileiro que é amante do futebol, a gente criou uma referência no Pelé. E todo mundo sonha, quando é criança, em ser jogador de futebol, eu ainda joguei bastante, e tinha nele bastante referência, técnica e de excelência. Ele serve como um modelo de atleta que atingiu o ápice, construiu uma imagem e uma memória que está eternizada na mente de todo brasileiro e a nível mundial. Acho que todo mundo que é apaixonado por futebol vê o Pelé como o maior de todos os tempos”, destacou o paraense.

Torcida para o craque

Sem o Brasil na final da Copa do Catar, entre França e Argentina, o Mauro torcer para Messi ser campeão. Para o paraense, o jogador argentino merece ser corado com o título mundial.

“Na final sou Messi. Não torço pela Argentina. Vou torcer pelo Messi ser campeão. Ele merece pela conduta dele dentro e fora de campo. É uma lenda que precisa ser premiada com o título de campeão do mundo, concluiu o paraense.