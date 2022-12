O Liberal no Catar: FIFA homenageia três jornalistas que morreram durante a Copa do Mundo; veja

A classificação da França contra Marrocos, na Copa do Mundo do Catar, também foi marcada por uma homenagem da FIFA aos três jornalistas que morreram durante a cobertura do torneio. A entidade montou um pequeno altar no centro de imprensa do Estádio Al Bayt.

O diretor de mídia da Fifa, Bryan Swanson, confirmou por meio das mídias sociais que há livros em todos os centros dos estádios da Copa do Mundo, para que jornalistas possam escrever mensagens aos colegas falecidos.

O britânico Roger Pearce, o norte-americano Grant Wahl e o catari Khalid al-Misslam morreram ao londo da Copa. Pearce, de 61 anos, morreu no dia 21 de novembro, mas só ganhou repercussão agora. A causa segue desconhecida.

A morte de Wahl, de 49 anos, é talvez a mais polêmica. Crítico do governo catari, o jornalista chegou a ser detido durante a Copa, antes de um jogo, ao tentar entrar com uma camiseta com a estampa de arco-íris, em apoio à causa LGBTQIA+. O irmão do profissional fez acusações ao governo catari. No entanto, a esposa disse que Wahl teve um aneurisma.

Por fim, a morte de al-Missalm, que não teve a idade confirmada, teria acontecido de forma repentina. Assim como no caso de Pearce, a causa não foi divulgada.