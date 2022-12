Jornalista encontrado morto havia sido demitido este ano, diz site

O jornalista Voltaire Porto foi encontrado morto dentro da própria casa, em Porto Alegre (RS). Há oito meses, o comunicador teria sido desligado da RecordTV e, chegou, inclusive, a publicar um vídeo em seu canal do Youtube explicando o motivo da demissão. As informações são do Splash.

O site entrou em contato com a Polícia Civil do Rio Grande do Sul para buscar detalhes sobre o caso e se a investigação “caminha” para um possível suicídio do ex-apresentador, mas não objeteve reposta até o fechamento da matéria.

Em março deste ano, Porto foi afastado da emissora, mas continuou ligado ao grupo como apresentador de um programa de rádio matinal. Em um dos vídeos compartilhados, em que desabafa sobre a demissão, ele contou que a ruptura veio porque insistiam em inserir elementos da cultura local no "Balanço Geral". Confira:

Voltaire era casado há 14 anos com a advogada Kamila Machado. Juntos, o casal tinha três filhos, todos crianças ainda.