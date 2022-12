Pelé segue internado e apresenta melhora no quadro clínico, de acordo com novo boletim médico; veja

Um novo boletim médico foi divulgado na manhã desta segunda-feira (12) e trata sobre o estado de saúde do ex-jogador Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, que está internado em decorrência de um câncer no cólon. Conforme o novo aviso, ele continua apresentando melhora no quadro, mas ainda não tem previsão de alta.

"Ainda sem previsão de alta, o paciente continua apresentando melhora do estado clínico, em especial da infecção respiratória. Segue em quarto comum, consciente e com sinais vitais estáveis", diz o boletim.

Ele deu entrada no último dia 29 de novembro para uma reavaliação do tumor, identificado em setembro do ano passado. Ele vem sendo acompanhado pela filha, Kely Nascimento, que mora nos Estados Unidos, mas veio para o Brasil auxiliar nos cuidados do pai. Nas redes sociais, ela postou uma foto em que aparece uma das mãos do Rei do Futebol segurada por ela e a palavra "Cheguei". Veja: