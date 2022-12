Copa do Mundo 2022: homenagem da Conmebol a Pelé no Catar sugere mudança na camisa da Seleção; vídeo

Pelé, o Rei do Futebol, foi homenageado pela Conmebol na manhã deste domingo em Doha, no Catar. O evento, realizado em meio a Copa do Mundo 2022, exibiu vídeos com jogadas marcantes do ex-atacante da Seleção e do Santos e ainda sugeriu uma mudança no uniforme canarinho: que três das cinco estrelas do escudo passassem a ser corações, uma alusão à cidade em que Edson Arantes do Nascimento nasceu: Três Corações, no interior de Minas Gerais.

VEJA MAIS

O ex-jogador de 82 anos está internado há cerca de duas semanas no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele está em tratamento de um câncer no cólon. Pelé conquistou três Copas do Mundo pela Seleção Brasileira: em 1958, 1962 e 1970.

“Agora, neste momento, em que ele está lutando uma outra partida, queremos fazer este reconhecimento e propor à CBF que substitua três das cinco estrelas por três corações em nome de onde vem o Pelé, de onde ele nasceu, de onde nasceu o encanto, o futebol e o jogo bonito”, disse o paraguaio Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol.

Homenagem Pelé Doha Catar Conmebol Javier Zanetti, argentino, foi o único ex-jogador presente no evento (Foto: Tarso Sarraf/O Liberal) (Foto: Tarso Sarraf/O Liberal) (Foto: Tarso Sarraf/O Liberal) (Foto: Tarso Sarraf/O Liberal) (Foto: Tarso Sarraf/O Liberal)

A camisa com o emblema da antiga CBD (extinta após a criação da CBF) com os três corações faz parte de uma série de itens em homenagem ao Rei. Há também vídeos, fotografias e uma escultura em tamanho real de Pelé que está em uma área na região central de Doha, capital do Catar, durante a Copa do Mundo, denominada de "Conmebol Tree of Dream" (árvore dos sonhos da Conmebol).

“Pelé foi uma fonte de inspiração porque com ele nasceu o número ’10’. A verdadeira camisa do craque, do ídolo, da estrela, do superdotado. A partir dele se torna uma fonte de inspiração, mas Pelé é incomparável”, concluiu o presidente Dominguez.

O vice-presidente da CBF Fernando Sarney, que também é representante da Conmebol junto à FIFA, utilizou o momento para se referir a Pelé como um símbolo do Brasil.

“Muito emocionante esta homenagem neste momento, enquanto se joga uma Copa do Mundo, o torneio que fez dele o Rei do futebol. Pelé é uma inspiração, um exemplo e o símbolo do meu país, o Brasil”, comentou Sarney, que estava no evento no Catar representando o presidente Edinaldo Rodrigues, que já retornou ao Rio de Janeiro.

O único ex-jogador presente no evento foi o argentino Javier Zanetti.

“É uma homenagem importante. Como argentino, é uma honra e um orgulho estar aqui, porque Pelé para mim não tem bandeira. Foi um jogador extraordinário, um dos melhores do mundo. Hoje, que está passando por um momento difícil da sua vida, desejamos de coração toda a força”, disse o ex-jogador da Inter de Milão e da Albiceleste.