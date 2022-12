Paraense que jogou no Santos visita Pelé e tranquiliza sobre saúde do amigo: 'Não é como falam'

O paraense Manoel Maia, ex-companheiro de Pelé no Santos, visitou o Rei do Futebol no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde o ex-craque está internado para reavaliações do tratamento quimioterápico do seu tumor de colón, identificado em setembro de 2021. Em entrevista ao jornalista Carlos Ferreira, da TV Liberal e colunista de O Liberal, o amigo de Pelé tranquilizou o público sobre o estado de saúde do ídolo do futebol brasileiro.

"Ele não está bem. Todos sabemos que a doença é grave, mas não é como as pessoas falam, a imprensa noticia, que está em fase terminal, usando medicamentos paliativos. Não é nada disso. Ele está tomando uma medicação, tendo uma reação boa. Encontrei ele bem, me reconheceu e falou comigo", disse o paraense, nascido em Santarém, oeste do Pará, mas que atualmente mora na cidade de Santos (SP) com a família.

Manoel, que jogou no Santos na década de 1960, considerada "época dourada" do time com Pelé na camisa 10, completou a fala com palavras de carinho ao amigo de longa data. "Essa doença é terrível, todos sabem disso. Mas que pelo menos Deus prolongue mais a vida dele, e que eu possa gozar da sua amizade, carinho e amor", finalizou.