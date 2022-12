Técnico da França iguala Felipão como segundo treinador com mais vitórias na Copa do Mundo

Após vencer Marrocos por 2 a 0 na última quarta-feira (14), o técnico da França, Didier Deschamps é o segundo treinador com mais vitórias na história da Copa do Mundo. Ele, agora, está empatado com o brasileiro Luiz Felipe Scolari na liderança do ranking, com 14 triunfos conquistados.

O francês, no entanto, pode alcançar a liderança da lista no próximo domingo (18), caso saia vencedor do duelo contra a Argentina, pela final da Copa do Mundo 2022. Se conquistar o resultado positivo, Deschamps empatará com Helmut Schön, alemão campeão mundial com a Alemanha em 1974.

Deschamps está em sua terceira Copa do Mundo e pode ser apenas o segundo técnico da história a ser bicampeão seguido. Apenas o italiano Vittorio Pozzo, em 1934 e 1938, conseguiu tal feito.