Copa do Mundo 2022: quantas vezes a França foi campeã do Mundial?

Campeã da Copa do Mundo de 2018, sediada na Rússia, a seleção francesa está perto de conquistar mais uma vez o título em 2022. Antes disso, precisa vencer a seleção de Marrocos nesta quarta-feira (14), em partida válida pela semifinal do Mundial do Qatar.

Na atual competição, os franceses venceram Austrália e Dinamarca na fase de grupos, e já classificada, perdeu para a Tunísia. Nas oitavas-de-final, a França venceu a Polônia, por 3 a 1, e precisou bater a Inglaterra por 2 a 1 para chegar à semifinal, contra a seleção marroquina.

Quantos títulos de Copa do Mundo tem a França?

A seleção francesa começou a se destacar no cenário internacional no fim do século 20, quando foram campeões da Copa do Mundo de 1998, quando foram os anfitriões. Na ocasião, a França venceu o Brasil pelo placar de 3 a 0, vencendo o seu primeiro título de Mundial.

20 anos depois, os franceses venceram novamente uma Copa do Mundo, desta vez na Rússia. Na ocasião, a equipe bateu a seleção da Croácia, pelo placar de 4 a 2, com gols de Griezmann, Pogba e Mbappé, além de um gol contra. Griezmann e Mbappé continuam atuando pela seleção francesa e buscam mais um título.

Caso sejam campeões da Copa do Mundo de 2022, a seleção francesa chegará a seu terceiro título, dois a menos que o Brasil. Para isso, os franceses precisam vencer Marrocos e Argentina, já classificada para a final, após vencer a Croácia na última terça-feira (13).

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)