Copa do Mundo 2022: Ronaldo Fenômeno afirma que ficaria feliz se Messi vencesse o Mundial

O ex-atacante da seleção brasileira Ronaldo Fenômeno, afirmou que ficaria feliz se o argentino Lionel Messi, de 35 anos, fosse campeão da Copa do Mundo de 2022, , durante um evento de atendimento à imprensa que ocorreu em Doha, no Qatar, nesta segunda-feira (12).

Segundo o ex-jogador, responsável pelos dois gols na final contra a Alemanha, quando o Brasil conquistou o pentacampeonato em 2002, a Argentina não é muito boa tecnicamente, mas compensa com vontade de vencer. “Correm muito, todos juntos, todos têm uma agressividade... e depois tem o Messi, que quando se aproxima da área é muito decisivo. Pessoalmente, estaria feliz por ele se ganhasse”, afirmou o artilheiro do Brasil em Copas do Mundo.

Entretanto, Ronaldo declarou que não ficaria feliz, como brasileiro, se a Argentina conquistar seu terceiro título. “Vou ser honesto. Não posso dizer 'que vença a Argentina', estaria mentindo. Não estaria feliz como brasileiro. Todos nós merecemos. Futebol é jogar e ganhar. Ninguém vai te dar nada de presente por sua história, nem por nada”, completou o Fenômeno.

Além do assunto em questão, o ex-jogador também afirmou que entre os brasileiros, acredita que Fernando Diniz, atualmente no Fluminense, seja a melhor opção da comandar a seleção brasileira, e também comentou sobre as possibilidades de Carlo Ancelotti, do Real Madrid, Abel Ferreira, do Palmeiras, e José Mourinho, atualmente no Roma.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)