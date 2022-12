Copa do Mundo 2022: Croácia e Argentina fazem a primeira semifinal no Catar; veja mais

A primeira semifinal da Copa do Mundo não é exatamente a que os Brasileiros esperavam. Depois de passar pela seleção canarinho em um jogo disputadíssimo, a Croácia assume o protagonismo da chave e avança sobre a Argentina, a outra semifinalista, que venceu a Holanda por 4 a 3 nos pênaltis. O primeiro duelo da penúltima fase da Copa do Mundo promete ser uma verdadeira batalha, a partir das 16 horas desta terça-feira (13), direto do estádio Lusail, em Doha.

Tecnicamente, Croácia e Argentina se alinham em campo. A seleção europeia é bastante operária e passa a maior parte do jogo em uma exaustiva troca de passes, que às vezes não parece ter um, objetivo, exceto pela presença do talentosíssimo Modric, o cérebro do time e autor das principais jogadas de ataque que tornam a Croácia uma surpresa indigesta e incansável, a ponto de suportar sem maiores dificuldades qualquer decisão, seja em tempo normal, prorrogação ou penalidades máximas.

Contra o Brasil foi assim. Depois de ficar atrás na reta final da partida, os croatas reagiram na falha de posicionamento brasileiro, que adiantou o time sem a necessidade, desguarnecendo a defesa. Com o buraco aberto na defesa e as laterais sem força para atacar, foi fácil empatar. O resto é história. Do outro lado, a Argentina segue uma cartilha semelhante, mas com certa instabilidade que torna qualquer partida um teste para cardíacos.

Contra a Holanda, os hermanos construíram uma vantagem significativa e não souberam administrar, mesmo tendo em campo o melhor jogador do mundo, que definitivamente desequilibra qualquer jogo. Messi é, além de ser o melhor do time, tem postura e liderança, comandando com maestria um time tão operário quanto a Croácia, que se entrega do primeiro ao último minuto, mas guarda alguns vacilos táticos, mais por conta do técnico Lionel Scaloni. Se De Paul e Di Maria entrarem, a Argentina pode desequilibrar, ganhando uma verticalidade que pode ser ruim para a Croácia, sobretudo se a marcação em Modric for individualizada, como o Brasil não fez.

Na história das Copas, a Argentina tem larga vantagem e guarda dois títulos, em 1978 e 1986, quando o astro era Dom Diego Armando Maradona. Em 2014, no Brasil, Messi deixou a taça escapar para a Alemanha e hoje tem sua última oportunidade de coroar uma das maiores trajetórias da história do futebol. Enquanto luta contra o relógio, a Croácia ainda amadurece sua participação em Copas do Mundo. A primeira delas foi em 1998, na França. Antes disso ela era parte da Iugoslávia, mas pouco tempo depois, na recente edição da Rússia, os croatas foram vice-campeões, perdendo para a França de Mbappé, que está na outra chave.

Em linhas gerais, a Argentina tem uma campanha mais positiva. Na fase de grupos foram três jogos, duas vitórias e uma derrota, enquanto a Croácia teve uma vitória e dois empates. Nas fases seguintes, os argentinos passaram pela Austrália e Holanda, enquanto a Croácia venceu o Japão e o Brasil. Definitivamente é um duelo em aberto, com duas seleções semelhantes no quesito disposição e algumas diferenças táticas, que só serão resolvidas após os 90 minutos de partida.

Ficha técnica:

Data e horário: 13/12/2022, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Lusail, em Doha (QAT)

Árbitro: Daniele Orsato

Assistentes: Ciro Carbone e Alessandro Giallatini

Quarto árbitro: Mohammed Abdulla Mohamed

VAR: Massimiliano Irrati

ARGENTINA: Martínez; Molina, Romero, Otamendi e Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández e Alexis Mac Allister; Messi, Julián Álvarez e Di María.

Técnico: Lionel Scaloni

CROÁCIA: Livakovic; Juranovic, Gvardiol, Lovren e Sosa; Modric, Brozovic e Kovacic; Pasalic, Kramaric e Perisic.

Técnico: Zlatko Dalić