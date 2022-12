Em partida de viradas, Argentina bate Holanda nos pênaltis e avança às semis da Copa do Mundo 2022

Foi um puro suco de Copa do Mundo a partida que ocorreu nesta sexta-feira (9), no estádio Lusail, no Catar. Argentina e Holanda duelaram pelas quartas de final do Mundial e protagonizaram um confronto cheio de reviravoltas. Depois de abrir 2 a 0, a Albiceleste sofreu o empate nos minutos finais do jogo. Na prorrogação a igualdade persistiu, mas nos pênaltis os argentinos levaram a melhor.

