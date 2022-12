Criticado, Wilton Pereira Sampaio continua no Catar e pode apitar final da Copa do Mundo de 2022

Mesmo com o desempenho criticado na partida entre França e Inglaterra, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2022, o árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio continua no Catar. A permanência dele no Oriente Médio pode indicar que o goiano está sendo considerado para atuar em algum jogo do Mundial, marcado para este final de semana. No sábado (17) e no domingo (18), serão disputadas a decisão de terceiro lugar e a grande final da Copa do Mundo.

Com a queda da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar, aumentaram as chances dos árbitros brasileiros apitarem a grande final do Mundial. Isso ocorre porque a FIFA opta por árbitros que não tenham envolvimento com os países que estão nas semifinais, para não haver beneficiamento de nenhuma equipe.

Até hoje, apenas dois brasileiros comandaram uma final de Mundial. Em 1982, Arnaldo Cezar Coelho mediou a decisão entre Itália e Alemanha. Quatro anos depois, Romualdo Arppi Filho apitou a vitória da Argentina sobre a Alemanha, no México.