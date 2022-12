Com queda do Brasil, cresce chance de árbitros brasileiros apitarem final da Copa do Mundo de 2022

Com a queda da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar, aumentaram as chances dos árbitros brasileiros apitarem a grande final do Mundial, que ocorre no dia 18 de dezembro. Isso ocorre porque a FIFA opta por árbitros que não tenham envolvimento com os países que estão nas semifinais, para não haver beneficiamento de nenhuma equipe.

Dessa forma, Wilton Pereira Sampaio e Raphael Claus tiveram as chances de apitar a decisão aumentadas. Entre eles, Wilton larga na frente, por ter mais partidas apitadas neste Mundial. O árbitro goiano já foi escalado para participar de quatro jogos no Catar.

Até hoje, apenas dois brasileiros comandaram uma final de Mundial. Em 1982, Arnaldo Cezar Coelho mediou a decisão entre Itália e Alemanha. Quatro anos depois, Romualdo Arppi Filho apitou a vitória da Argentina sobre a Alemanha, no México.

