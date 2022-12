Futebol: a ortopedia como aliada no tratamento das lesões dos jogadores

Como toda especialidade médica, a ortopedia tem grande importância no segmento da medicina, pois é responsável por diagnosticar, tratar e acompanhar lesões que afetam o sistema locomotor.

Para Michaell Dayvson, que é coordenador do setor de trauma do Hospital Beneficente Portuguesa, os atletas são mais propensos a sofrerem lesões, devido ao grande desgaste físico. Esse é o caso dos jogadores Gabriel Jesus, que passou recentemente por um cirurgia no joelho, e Neymar Júnior, que sofreu uma entorse no tornozelo durante uma partida de futebol na Copa do Mundo do Catar.

“As principais lesões do futebol são as musculares, contusões e entorses. Os membros inferiores representam mais de 70%, ficando em primeiro lugar a coxa, segundo o tornozelo e terceiro o joelho”, explica o médico Michaell Dayvson.

Médico Michaell Dayvson atua na coordenação do setor de trauma da Beneficente Portuguesa. Ele destaca os detalhes da lesão sofrida pelo jogador Neymar Júnior. (Arquivo pessoal)

Tratamento

De acordo com o médico, o tratamento para a lesão do jogador envolve proteção, repouso, gelo, compressão e elevação. Esse método é conhecido como PRICE.

“No tratamento do Neymar foi usado o protocolo PRICE, junto com outras tecnologias, entre elas, a crioterapia, ou seja, câmara fria de nitrogênio com temperaturas de -100° e -190°, ficando por períodos de no máximo três minutos. Com isso, são liberados hormônios como a serotonina, dopamina e endorfina, que aceleram o processo de cicatrização”, ressalta Michaell.

Prevenção

Para prevenir o corpo de lesões, é importante que os atletas invistam em reforço muscular, alongamento, aquecimento e uso de equipamentos adequados.

O setor de ortopedia e traumatologia da Beneficente Portuguesa funciona 24 horas e conta com ortopedistas especialistas em ombro; cotovelo; coluna; joelho; quadril; pé e tornozelo. Clique aqui e saiba mais.

Serviço:

Complexo Hospitalar da Beneficente Portuguesa

Urgência e Emergência

Contatos: (91) 3215-4325 / (91) 3215-4414

Unidade Hospital São João de Deus

Endereço: Rua Boaventura da Silva, 895

Unidade Hospital D. Luiz I

Endereço: Av. Generalíssimo Deodoro, 868

Contato: (91) 3215-4444

Redes Sociais: @beneficenteportuguesaoficial

Site: beneficenteportuguesa.com.br