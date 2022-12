França x Marrocos: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (14/12) pela Copa do Mundo 2022

As seleções França x Marrocos disputam nesta quarta-feira (14/12) as semifinais da Copa do Mundo 2022. O jogo começa às 16h (horário de Brasília), no Estádio Al Bayt, em Al Khor, Catar. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir França x Marrocos ao vivo?

A partida França x Marrocos pode ser assistida ao vivo pelos canais Globo, SporTV e SporTV 2, bem como pelo canal de Youtube Cazé TV e pelas plataformas GloboPlay e FIFA+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como França x Marrocos​ chegam para o jogo?

Na fase de grupos, a França passou por uma vitória de 4 a 1 sobre a Austrália, outra de 2 a 1 contra a Dinamarca e uma derrota de 1 a 0 para a Tunísia. Depois, a seleção eliminou a Polônia por 3 a 1 e a Inglaterra por 2 a 1.

Durante a primeira fase, o Marrocos acumulou um empate sem gols com a Croácia, uma vitória de 2 a 0 sobre a Bélgica e outra vitória de 2 a 1 contra o Canadá. Nas oitavas de final, o time venceu a Espanha nos pênaltis após um empate sem gols. Em seguida, venceu Portugal por 1 a 0.

Prováveis Escalações

França: Lloris; Koundé, Varane, Upamecano e Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot e Griezmann; Dembelé, Mbappé e Giroud. Técnico: Didier Deschamps.

Marrocos: ​Bono; Hakimi, El Yamiq, Saiss (Dari) e Attiat-Allah; Amrabat, Ounahi, Amallah e Ziyech; En-Nesyri e Boufal. Técnico: Walid Regragui.

FICHA TÉCNICA

França x Marrocos

Copa do Mundo 2022

Local: Estádio Al Bayt, em Al Khor, Catar

Data/Horário: 14 de dezembro de 2022, 16h