Copa do Mundo: voos são cancelados e torcedores do Marrocos não conseguem assistir semifinal

A Royal Air Maroc (RAM), empresa aérea nacional do Marrocos, cancelou uma série de voos programados entre Casablanca e Doha, no Catar e deixou milhares de torcedores sem meio de assistir à semifinal da Copa do Mundo de 2022, entre a seleção marroquina e a França. A companhia não detalhou as razões da suspensão. Os sete voos previstos afetaram 2.100 passageiros.

Enquanto isso, torcedores marroquinos que já haviam desembarcado em Doha disseram que a Federação Marroquina de Futebol teria prometido ingressos, mas que ainda não receberam. Vídeos publicados nas redes sociais mostram uma parte da torcida marroquina bloqueada pela polícia do Catar no aeroporto de Hamad.

Após a histórica classificação às semifinais da Copa do Mundo, a companhia aérea do Marrocos decidiu operar 30 voos especiais entre Casablanca e Doha, na véspera e no dia da partida contra a França.