Copa do Mundo 2022: Marrocos já venceu algum Mundial?

Marrocos e França se enfrentam nesta quarta-feira, 14 de dezembro, em partida válida pela semifinal da Copa do Mundo de 2022. Com uma campanha memorável, com vitórias sobre Bélgica, Espanha e Portugal, a seleção marroquina chega invicta à semifinal do Mundial, com apenas um gol sofrido em cinco jogos.

A missão para os jogadores do Marrocos é inédita. Após vencerem Portugal nas quartas-de-final, pelo placar de 1x0, a seleção marroquina se torna a primeira seleção africana a chegar a uma semifinal de Copa do Mundo. Outras seleções que tiveram bom desempenho no Mundial, Camarões, Senegal e Gana, chegaram até as quartas-de-final.

Marrocos tem alguma Copa do Mundo?

Em sua sexta participação em copas, a melhor participação de Marrocos antes de 2022 ocorreu na década de 1980, quando os marroquinos ficaram em 11º lugar do Mundial de 1986, disputado no México, que teve como campeã a seleção da Argentina.

Ou seja, a seleção marroquina não tem nenhum título de Copa do Mundo, mas alcança a sua melhor marca na competição disputada no Qatar, chegando até a semifinal, onde disputa a vaga para a próxima fase contra a França, uma das favoritas.

Caso vença, a seleção chega a final e enfrenta a Argentina, que bateu a Croácia pelo placar de 3x0 na última terça-feira, 14 de dezembro. O destaque da seleção vem sendo o goleiro Bono, que foi batido apenas uma vez em cinco partidas.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)