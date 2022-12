Copa do Mundo 2022: Argentina e França fazem a final; veja a expectativa dos torcedores

Chegou o grande momento. Argentina e França decidem, neste domingo (18), a partir das 12h, no Estádio Lusail, qual seleção será a campeã da Copa do Mundo do Catar. Durante quase um mês, a bola rolou nos gramados do país do Oriente Médio e enfim vamos conhecer quem levantará a taça e alcançará o tricampeonato da competição.

Torcida argentina

A final da Copa mexe com os apaixonados por futebol e também com alguns corações argentinos e franceses que residem em Belém do Pará. Pensando nisso, a equipe de O Liberal conversou com um torcedor de cada um dos finalistas, que moram na capital paraense, para falar sobre a expectativa para o duelo.

Pelo lado da Argentina, o professor Cláudio Szlafstein, foi para o país natal acompanhar o Mundial 2022. Apesar de reconhecer a força da Seleção da França, Cláudio contou um pouco sobre o clima antes da final

"O país inteiro está extremamente confiante, quase como nunca. Mas, ao mesmo tempo, temos uma sensação de que ganhando ou perdendo, o trabalho foi bem feito, temos muito orgulho pela equipe", afirmou.

Maior ídolo argentino desde Maradona, Messi pode igualar o feito de seu predecessor: a conquista de uma Copa. Cláudio falou sobre a comparação e preferiu exaltar a importância do jogador para a história do futebol argentino e mundial.

"A minha sensação é de que Messi não precisa ganhar a Copa para ser o melhor jogador do mundo nos últimos 20 anos. Ele não precisa disso. A Copa seria só um presente, mas não ganhar ou perder não vai mudar a ideia que temos por ele. Ele já cumpriu com o que podia, é o maior goleador da história da Argentina, é o maior goleador da Argentina em Copas também, não precisa de nada mais. Não é uma competição que vai definir se ele vai ser melhor ou não. Não há nunca competição entre Messi e Maradona. Eles são do mesmo patamar, mas ocupam lugares diferentes na nossa vida", concluiu o torcedor.

Torcida francesa

Já pelo lado da França, a reportagem conversou com a fisioterapeuta e agente consular Sabine Giraud-Galvão. Natural de Marseille, no sul francês, a torcedora mora há 30 anos no Brasil e contou como chegou à capital do Pará:

"Vim para Belém depois do casamento com um paraense com nacionalidade francesa e rapidamente me adaptei à cidade. Gosto muito de Belém, da cultura, das pessoas e da culinária. Mesmo sem ter a nacionalidade brasileira me sinto também uma paraense de coração", disse Sabine, que se disse torcedora do Remo por influência do marido.

Já sobre a final entre França e Argentina, Sabine contou um pouco sobre como tem vivido o torneio. Segundo ela, que está acompanhando a Copa em Belém junto da família, haverá mobilização francesa para a decisão deste domingo:

"Até agora temos acompanhado em casa com alguns amigos, mas a final meu marido está mobilizando pelo consulado reunir a comunidade francesa. Só em casa somos cinco franceses (eu, meu marido e nossos três filhos) para aumentar a torcida e cantarmos juntos a Marseillaise [hino francês] e festejar a vitória, com a ajuda de Nossa Senhora de Nazaré", finalizou Sabine.

Como chega a Argentina?

A Argentina tenta um título que não vem desde 1986, no México. Além disso, a decisão representa a última oportunidade para jogadores como os meias Ángel Di María e Rodrigo de Paul e o atacante Julián Álvarez ajudarem Lionel Messi a terminar o ciclo com a Albiceleste com pelo menos um título de Copa.

O começo do torneio não foi como o esperado. A derrota na estreia para a Arábia Saudita pegou a todos de surpresa. Mas os argentinos se recuperaram na fase de grupos, após vitórias sobre México e Polônia, conseguindo assim terminar em primeiro no grupo C.

Já no mata-mata, sempre com Messi como o melhor jogador da equipe, o time sul-americano despachou a Austrália, a Holanda (nos pênaltis) e a Croácia - com direito a goleada - para alcançar a segunda final em três Mundiais.

Como chega a França?

Já a atual campeã, a França, conta com o jovem atacante Kylian Mbappé como principal arma, mas não fica por aí. Coadjuvantes como o centroavante Olivier Giroud, o lateral-esquerdo Theo Hernández e o volante Aurélien Tchouaméni são alguns dos destaques dos franceses para tentar o bicampeonato.

A França disse ao que veio já na estreia do torneio, com a goleada sobre a Austrália. A vitória já no apagar das luzes contra a Dinamarca deu a classificação antecipada. No encerramento da fase de grupos, a equipe entrou com o time reserva contra a Tunísia e acabou derrotada, porém não foi nada que tenha prejudicado o caminho francês.

Nas fases eliminatórias, a França eliminou a Polônia, a Inglaterra e, por fim, um surpreendente Marrocos. Com isso, Les Bleus chegaram à segunda final de Copa do Mundo seguida e podem entrar no seleto grupo, ao lado de Brasil (em 1958 e 1962) e Itália (1934 e 1938), dos países bicampeões de forma seguida.

Acompanhe a cobertura completa da decisão da Copa do Mundo 2022 pelo portal OLiberal.com.

Ficha técnica

Argentina x França

Final da Copa do Mundo do Catar

Data: 18/12/2022 (domingo)

Horário: 12h

Local: Estádio Lusail

Árbitro: Szymon Marciniak (Polônia)

Assistentes: Paweł Sokolnicki (Polônia) e Tomasz Listkiewicz (Polônia)

Quarto árbitro: Ismail Elfath (EUA)

VAR: Tomasz Kwiatkowski (Polônia)

Prováveis escalações

Argentina: E. Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Acuña; De Paul, Fernandez, Mac Allister; Di Maria, Messi, Julián Alvarez.

Técnico: Lionel Scaloni

França: Lloris; Kounde, Varane, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembele, Griezmann, Mbappe; Giroud.

Técnico: Didier Deschamps