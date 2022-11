Copa do Mundo 2022: Tunísia vence França, mas é eliminada após vitória da Austrália sobre Dinamarca

Os franceses entraram em campo com um time reserva, depois de assegurar a vaga com uma rodada de antecedência; já a Tunísia conseguiu a primeira vitória na história sobre a seleção francesa, mas caiu depois do outro resultado na chave

Luiz Guilherme Ramos