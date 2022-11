Copa do Mundo 2022: Austrália e Dinamarca decidem segunda vaga do grupo D

A Copa do Mundo do Catar continua decidindo os classificados para as oitavas de final. Nesta quarta-feira (30), a partir das 12h, a bola rola para o confronto direto entre Austrália e Dinamarca, pelo grupo D do Mundial, no Estádio Janoub. No outro duelo da chave, a Tunísia encara a França, no mesmo horário. Os tunisinos também têm chance de avançar.

Austrália

Vice-líder, com três pontos, a Austrália é uma das surpresas da Copa. Inicialmente tida como candidata a ser um dos piores times do torneio, a equipe pode se classificar até com um empate - se a França não perder da Tunísia. Às vésperas da partida, o técnico do time, Graham Arnold, fez um apelo em prol do desenvolvimento do futebol no país, especialmente sobre as categorias de base:

"A Ásia está crescendo muito rapidamente. As pessoas podem estar em casa e ter opiniões podem que a Arábia Saudita não é tão boa ou o Japão. Mas veja o que eles fizeram, venceram Argentina e Alemanha. A Ásia investiu muito dinheiro no futebol, e precisamos recuperar o atraso e fazer a mesma coisa", defendeu Arnold.

Dinamarca

Uma das decepções até aqui do Mundial, a Dinamarca ainda não embalou. O empate contra a Tunísia e a derrota para a França com um desempenho bastante abaixo deixaram o time em uma situação complicada. Ainda assim, se vencer, a Dinamáquina tem tudo para se classificar. O técnico, Kasper Hjulmand, ganhou duas opções para o jogo, o capitão Simon Kjaer quanto o lateral Andreas Olsen, recuperados de lesão.

Hjulmand preferiu fazer mistério sobre qual time deve entrar em campo: "É sempre difícil formar a equipe titular. Temos 26 jogadores que merecem jogar e farão de tudo para jogar. Se eles estão aqui, é porque eu acredito neles, todos são bons o suficiente para jogar", disse o técnico dinamarquês.

Ficha técnica

Austrália x Dinamarca

3ª rodada do grupo D

Data: 30/11/2022

Horário: 12h

Local: Estádio Janoub

Árbitro: Mustapha Ghorbal (Argélia)

Assistentes: Mokrane Gourari (Argélia) e Abdelhak Etchiali (Argélia)

Quarto árbitro: Maguette Ndiaye (Senegal)

VAR: Mauro Vigliano (Argentina)

Austrália: Ryan; Karacic, Souttar, Rowles, Behich; Leckie, Irvine, Mooy, McGree, Goodwin; Duke. Técnico: Graham Arnold.

Dinamarca: Schmeichel; Andersen, Kjaer, Christensen; Kristensen, Hojbjerg, Eriksen, Maehle; Skov Olsen, Dolberg, Damsgaard. Técnico: Kasper Hjulmand.