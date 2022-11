Copa do Mundo 2022: Inglaterra goleia País de Gales e é a sexta classificada para as oitavas

A inglaterra confirmou o favoritismo e encerrou a primeira fase da Copa do Mundo no 1° lugar do grupo B. O time assegurou a colocação com a goleada por 3 a 0 sobre País de Gales, na tarde desta terça-feira (29). Todos os gols saíram no segundo tempo: Marcus Rashford (duas vezes) e Phil Foden marcaram na partida, que ocorreu no Estádio Ahmed bin Ali.

O primeiro gol da Inglaterra veio aos quatro do segundo tempo e foi um golaço. O atacante Rashford cobrou com perfeição uma falta e meteu no ângulo do goleiro Ward. Um minuto depois, Gales errou na saída de bola, Rashford roubou e Kane cruzou perfeito para Phil Foden só empurrar e ampliar.

Aos 22 minutos, a Inglaterra fez o terceiro com Marcus Rashford. O atacante do Manchester United recebeu na ponta direita, invadiu a área, gingou na frente de Roberts e chutou de perna esquerda com força. Ward frangou e a Inglaterra chegou ao terceiro.

A Inglaterra agora pega Senegal no domingo (4), às 16h, pelas oitavas de final. A partida ocorre no Estádio Al Bayt.