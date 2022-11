Estados Unidos batem Irã e se classificam para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2022

Os Estados Unidos venceram o Irã por 1 a 0 e garantiram vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022. O gol solitário da partida válida pela terceira rodada do Grupo B do Mundial, disputada no estádio Al Thumama, no Catar, foi marcado pelo atacante Christian Pulisic, aos 37 minutos do primeiro tempo.

Com o resultado, os americanos garantiram a segunda colocação do Grupo B, com cinco pontos conquistados, atrás da Inglaterra, líder da chave. Já os iranianos bateram na trave pelo terceiro Mundial consecutivam e não garantiram vaga nos mata-matas.

O próximo compromisso dos Estados Unidos na Copa Será no sábado (3), às 12h, no estádio Khalifa, contra a Holanda, pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

O jogo

Os Estados Unidos foram superiores na etapa inicial. O time criou chances e não permitiu chutes a gol do Irã. Além disso, a disposição nas divididas chamou atenção. Desde o início, os americanos buscaram as bolas alçadas na área, mas vinham esbarrando no bom posicionamento da zaga iraniana. Isso até que, aos 37 minutos, McKennie acertou excelente lançamento para Dest, que deu assistência de cabeça para Pulisic abrir o placar. Os EUA ainda tiveram um gol anulado de Weah por impedimento no finalzinho.

Até a metade do segundo tempo, o Estados Unidos continuaram mantendo o domínio da partida. No entanto, o Irã promoveu substituições que fizeram com que a equipe se lançasse mais ao ataque e buscasse o gol de empate, que daria a vaga nas oitavas à equipe asiática. Com o passar do tempo, os iranianos passaram a fazer uma blitz em busca do gol e protagonizaram emoções nos minutos finais com finalizações perigosas, que foram pra fora ou defendidas pelo goleiro Turner, dos Estados Unidos.