Copa do Mundo 2022: Veja a festa da torcida de Senegal pela classificação às oitavas; vídeo

Com uma vitória sobre o Equador na tarde desta terça-feira (30), por 2 a 1, Senegal se classificou pela segunda vez na história para as oitavas de final da Copa do Mundo. A conquista dos atuais campeões africanos rendeu muita festa da torcida senegalesa na capital do país, Dakar. Confira!

Com a classificação assegurada, Senegal conheceu o adversário nas oitavas. Será a Inglaterra, campeã mundial de 1966, que terminou na liderança do grupo B. A partida será disputada no Estádio Al Bayt, no próximo domingo (4), às 16h. Em caso de empate, o duelo será decidido na disputa de pênaltis.

