Senegal vence o Equador e se classifica para as oitavas de finais da Copa do Mundo no Catar

A primeira seleção sul-americana a estrear na Copa do Mundo 2022, também foi a primeira a ser eliminada da competição. A Seleção do Equador foi derrotada por 2 a 1 por Senegal e deu adeus ao Mundial do Catar, nesta terça-feira (29).

O Equador estava na vice-liderança do grupo A com quatro pontos e jogava pelo empate, mas não conseguiram segurar o ímpeto de Senegal, que venceu com gols de Ismaïla Sarr, de pênalti, no primeiro tempo e Kalidou Koulibaly, na segunda etapa. O Equador chegou a empatar o jogo com Moisés Caicedo, mas a classificação equatoriana durou apenas três minutos.

No final da partida o Equador foi para cima, pressionou demais a equipe de Senegal, mas não conseguiu o gol de empate, que daria a classificação.

A Holanda, que venceu o Catar por 2 a 0, terminou a fase com sete pontos e irá enfrentar o segundo colocado do grupo B, neste momento o Irã. Já Senegal, segundo colocado no grupo A com seis pontos, vai encarar o primeiro do grupo B, que neste momento é a Inglaterra. As equipes do grupo B duelam às 16h desta terça-feira e assim conheceremos os primeiros confrontos das oitavas de finais da Copa do Mundo no Catar.