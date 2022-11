Derrota para a Holanda é a primeira de Senegal em estreias de Copa do Mundo; entenda

A derrota de Senegal para a Holanda por 2 a 0 nesta segunda-feira (21) pela rodada de abertura do Grupo A da Copa do Mundo de 2022 colocou fim a um tabu que já durava 20 anos. Nunca, desde que participou do primeiro Mundial, em 2002, Senegal havia perdido a primeira partida no torneio.

Essa história começa em junho de 2002, na Coreia do Sul. Na ocasião, Senegal, estreante em Copas, enfrentaria a França, atual campeã do mundo. Favoritos, os franceses buscaram a vitória desde o início do jogo, mas Senegal fez uma boa partida e venceu os europeus por 1 a 0.

Já 16 anos mais tarde, em 2018, os Leões novamente ganharam uma partida de estreia, quando não eram favoritos. Na Rússia, Senegal fez o primeiro jogo no Mundial diante da Polônia, liderada pelo craque Robert Lewandowski. Apesar disso, o time africano venceu por 2 a 1.

Em 2022, no entanto, a tradição de vitórias em estreia terminou. No estádio Al Thumama, no Catar, os senegaleses foram derrotados por 2 a 0 para a Holanda. Os gols da partida foram marcados por Gakpo e Klaessen.

Próximos compromissos

Com a derrota para a Holanda, Senegal terminou a primeira rodada do Mundial em terceiro lugar do Grupo A. No próximo compromisso, os Leões enfrentam o Catar, na sexta-feira (25), às 10h, no estádio Al Thumama.