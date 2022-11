Herói da vitória da Holanda é o jogador mais alto da história das Copas do Mundo

A Holanda venceu Senegal por 2 a 0 nesta segunda-feira (21) pela primeira rodada do Grupo A da Copa do Mundo de 2022. Apesar do gol que deu a vitória à Laranja Mecânica ter sido marcado pelo atacante Cody Gakpo, o grande destaque da seleção europeia foi o goleiro Andries Noppert. Além de ter feito boas defesas, que garantiram o placar favorável à Holanda, a altura do arqueiro também chamou a atenção dos torcedores.

De acordo com informações disponibilizadas pela FIFA, com 2,03m, Noppert é o jogador mais alto do torneio. Este é o primeiro Mundial do goleiro de 28 anos, que joga no Heerenveen.

Além do holandês, o top 3 de altura da Copa do Mundo é composto pelos goleiros Milinkovic-Savic, da Sérvia, com 2,02m, e o Thibaut Courtois, da Bélgica, com 1,99m.

Maior da história

Além de ser o jogador mais alto desta edição da Copa do Mundo, Noppert carrega o posto de ser o atleta com maior altura na história. dos Mundiais. O recorde, até então, pertencia ao goleiro Thibaut Courtois, que jogou a Copa da Russia, de 2018, com 1,99m de altura. Em 2022, Noppert subiu em quatro centímetros essa marca.

Próximos compromissos

Com a vitória sobre Senegal, a Holanda terminou a primeira rodada do Mundial em segundo lugar do Grupo A. No próximo compromisso, a Laranja Mecânica enfrenta o Equador, na sexta-feira (25), às 13h, no estádio Khalifa Internacional.