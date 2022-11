Copa do Mundo 2022: Holanda vence Senegal e divide liderança do grupo A

A Holanda venceu Senegal na primeira rodada do Grupo A da Copa do Mundo de 2022, por 2 a 0. A partida ocorreu nesta segunda-feira (21), no estádio Al Thumamal, e teve gols dos meias Cody Gakpo e Davy Klaassen. Com isso, a Laranja Mecânica fica empatada na liderança da chave com o Equador.

VEJA MAIS

Primeiro tempo sem gols

Mesmo sem gols, o primeiro tempo foi bem movimentado e bem jogado pelas duas equipes. Sem o craque Sadio Mané, Senegal conseguiu ser consistente e criou mais jogadas pelas pontas, com Sarr e Diallo. Já a Holanda, apostou em lançamentos longos e jogadas aéreas, mas a Seleção Senegalesa conseguiu segurá-los.

Segundo tempo de bola na rede

Apesar da Holanda ter a maior posse de bola, os europeus não ofereciam tanto perigo aos senegaleses. Quando estava com a bola, Senegal fazia jogada rápidas pelas pontas e finalizava na meta do goleiro Noppert. Um dos momentos em que os africanos quase abriram o placar foi aos 28 minutos, quando Gueye recebeu livre na entrada da grande área e chutou com força em direção ao gol. O goleiro holandês espalmou para fora.

Apesar do volume dos Leões, a Holanda acabou sendo mais efetiva. Aos 40 minutos, De Jong cruzou na medida certa para o meia Cody Gakpo, que se antecipou ao goleiro Mendy e cabeceou para o fundo do gol.

Nos acréscimos, em jogada de contra-atraque, Memphis Depay bateu cruzado para o gol, Mendy espalmou para o meio da área e Davy Klaassen pegou o rebote para marcar 2 a 0 para a Holanda.

Agenda

O próximo compromisso da Holanda é contra o Equador, na sexta-feira (25), às 13h, no estádio Khalifa Internacional. Já o Segenal joga contra a Seleção do Catar, no dia 25, às 10h, no Al Thumama Stadium.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)