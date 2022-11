Copa do Mundo 2022: Torcida do Uruguai provoca Brasil, Argentina e Chile em canção; confira

Um dos possíveis rivais do Brasil na Copa do Mundo do Catar, o Uruguai possui uma rivalidade intensa com a Argentina e a Seleção Brasileira. A torcida da “Celeste” criou um canto para o Mundial provocando Argentina e Brasil.

A canção chamada “Os três milhões que você não quer cruzar”, feita pelo músico Marcos Pino Arocena, provoca além de Brasil e Argentina, também o Chile. A letra traz lembranças dos títulos da Copa América nas temporadas de 1987 e 2011, diante da Seleção Argentina e também do “Maracanaço”, no triunfo na final da Copa do Mundo contra o Brasil, no Maracanã, no ano de 1950. Para os uruguaios, a derrota do Brasil para o Uruguai, provocou a mudança de cores na camisa da Seleção Brasileira, que saiu da camisa branca para amarela.

O Chile é lembrado como “vizinho” na canção, que cita que o país não possui títulos mundiais e que precisam ficar calados, quando o quesito é futebol.

Ouça e veja a letra da música

"Não sou argentino porque não sou metido, não sou brasileiro porque não vivo só de títulos. Fazemos parte do Uruguai, os três milhões que você não quer cruzar.

Da Argentina já ganhamos várias vezes. Como visitantes, na sua Copa, com sua gente. Estava Messi, estava Diego Maradona e a Celeste em Buenos Aires saiu campeã.

O que mais vamos dizer aos amigos brasileiros? Que até empatando em casa eram primeiros. Imaginem que traumatizados os deixamos, que até as cores da camisa os fizemos trocar.

E se seguimos com os países vizinhos, aqui vai um "olá" para os mais fracassados. Até que saibam qual é o peso da taça do mundo, se for chileno não pode falar de futebol."