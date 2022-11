Quando o Brasil joga na Copa do Mundo 2022? Confira os dias e horários dos jogos da Seleção

A Copa do Mundo já começou e, com ela, a ansiedade para saber quando serão os jogos da Seleção Brasileira no Catar também. Seja por gostar de futebol, seja pelo clima de festa que fica no país, ou até mesmo por sair do trabalho mais cedo, o motivo pode até ser diferente, mas a atenção da maioria das pessoas está para esse momento que só acontece de 4 em 4 anos.

Quais os dias dos jogos do Brasil na Copa do Catar?



24/11 - (quinta-feira)

16h - Brasil x Sérvia - estádio Lusail

28/11 - (segunda-feira)

10h - Brasil x Suíça - estádio 974 (Porto de Doha)

02/12 - (sexta-feira)