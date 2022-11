Copa do Mundo 2022: goleiro do Irã tem lesão no nariz e suspeita de concussão cerebral, diz site

O goleiro do Irã, Alirezera Beiranvand, teve um choque com o próprio companheiro de seleção, na partida contra a Inglaterra, pela Copa do Mundo. O Camisa 1 da seleção iraniana machucou o nariz e foi substituído. O goleiro ainda tentou continuar no jogo, mas reclamou de tontura e saiu para o lugar de Hossein Hosseini. A suspeita é de fratura no nariz e concurssão cerebral, de acordo com o SportBuzz.

A partida ficou parada por sete minutos e foi atendido pelos médicos. Em seguida ele foi levado para um hospital próximo ao estádio para realizar exames. No jogo, a Inglaterra venceu por 6 a 2, pelo jogo de estreia do grupo B da Copa do Mundo.