Copa do Mundo 2022: jogadores chamam atenção com meião furado; entenda o motivo

O segundo dia de Copa do Mundo de 2022 começou nesta segunda-feira (21), e o uso do meião furado por diversos jogadores chamou a atenção dos espectadores. A prática tem como objetivo diminuir a pressão do tecido contra os músculos da panturrilha, e por isso tem sido utilizada por diversos atletas.

Na partida de hoje entre Inglaterra e Irã, diversos internautas notaram os meiões rasgados de Saka e Bellingham, ambos ingleses. A prática não é novidade para o camisa 7 do Arsenal, que vinha rasgando o meião nos jogos pelo clube. Diversos craques, como Neymar e Gareth Bale, também já fizeram o mesmo.

Saka marcou duas vezes na vitória da Inglaterra sobre o Irã (@paisoltaram/Twitter)

Saka fura o seu meião em dois pontos, como notado em campo na manhã desta segunda-feira. O objetivo é despressurizar a região da panturrilha, além de contribuir com a circulação de sangue no local. Por fim, a utilização do meião furado permite até mesmo a respiração da pele naquele local. Tudo para deixar o jogador com o maior conforto possível dentro de campo.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)