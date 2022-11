Copa do Mundo 2022: Inglaterra goleia seleção do Irã e lidera o grupo B; veja

Inglaterra e Irã fizeram um jogo emocionante nesta segunda-feira, pelo grupo B da Copa do Mundo. Confirmando o favoritismo, os ingleses venceram pelo placar esmagador de 6 a 2, alçando o time à liderança da chave, que tem ainda as estreias de Estados Unidos e País de Gales, também nesta segunda, a partir das 16 horas.

Com um time mais coeso e entrosado, a Inglaterra não teve dificuldade para envolver o Irã. O primeiro gol foi marcado aos 35 minutos do primeiro tempo, depois que Jude Bellingham recebeu cruzamento de Shaw, dentro da área, e cabeceou no canto, sem chance de defesa.

Não demorou muito para o placar sofrer nova modificação. Aos 42, foi a vez de Bukayo Saka ampliar, depois da cobrança de escanteio na área do Irã. Maguire ajeitou na medida para Saka, de primeira, guardar a redonda na esquerda iraniana, 2 a 0. Os ingleses mantiveram a pressão e o terceiro saiu apenas três minutos depois, com Raheem Sterling completando cruzamento na área.

O detalhe do primeiro tempo ficou por conta dos 14 minutos de acréscimos dados pelo árbitro Raphael Claus, devido ao atendimento ao goleiro Beiranvand, que foi atingido no rosto e precisou deixar o gramado de jogo.

A pressão dos ingleses na volta do intervalo pareceu não ter diminuído e mais uma vez, Bukayo Saka apareceu para ampliar a vantagem inglesa, após receber bola na entrada da área e chutar rasteiro no canto. A goleada caminhava para a estabilidade, quando, enfim, o Irã mostrou que estava vivo. Aos 19 minutos, Mehdi Taremi recebeu bola na área e, livre, soltou um chutaço que resvalou no travessão e entrou para o gol, diminuindo o placar para 4 a 1.

A emoção do jogo ficou por conta da elevada quantidade de gols, que quase não davam tempo para a torcida respirar. Quando menos se esperava, novamente a Inglaterra mostrou porque é uma das favoritas ao título, e ampliou o placar com Marcus Rashford, que havia acabado de entrar na partida e conseguiu marcar o quinto, após driblar o defensor e chutar rasteiro.

O sexto e último gol da Inglaterra foi marcado por Jack Grealish, aos 43, e Mehdi Taremi

Taremi, aos 57 minutos, converteu o segundo, de pênalti, fechando a partida em 6 a 2 para a Inglaterra, que enfrenta os Estados Unidos na próxima rodada, enquanto o Irã pega o País de Gales.