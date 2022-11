Copa do Mundo 2022: sem Sadio Mané, Senegal recebe a Holanda; trio brasileiro apita o jogo

A partir das 13 horas (Brasília) desta segunda-feira, Senegal e Holanda se enfrentam no estádio Al Thumama, em Doha, pelo grupo A da Copa do Mundo. O vencedor encosta na seleção do Equador, que bateu o Catar na abertura da Copa, pelo placar de 2 a 0. O jogo será conduzido por um trio de arbitragem brasileiro, composto por Wilton Pereira Sampaio e os assistentes Bruno Boschilia e Bruno Pires.

A partida terá uma baixa significativa para os senegaleses, já que o principal jogador do time, eleito segundo melhor jogador do mundo este ano, está fora da Copa. Sem Sadio Mané, os atuais campeões da Copa Africana das Nações tentam a sorte contra uma das grandes seleções desta edição, dispostos a manter a escrita de vitórias nas estreias em campo. Em 2002 a França foi derrotada, enquanto que, em 2018, a Polônia perdeu por 2 a 1.

Por outro lado, a Holanda, que vem de um terceiro lugar em 2014 e ficou de fora da Copa da Rússia, está de volta ao mundial, sob o comando do lendário técnico Louis van Gaal. Com ele, a seleção experimenta uma fase de 15 jogos sem derrota e quer manter a escrita na estreia da Copa, já que a Laranja Mecânica não perde em estreias desde 1938. De lá para cá foram seis vitórias e dois empates, em oito participações.

Para o embate desta segunda-feira, o técnico do Senegal, Aliou Cissé, não terá o lateral-esquerdo Ballo Touré, devendo por no lugar Sabaly, improvisado, até que Moussa NDiaye fique à disposição para o segundo jogo. Quem assume a vaga que pertencia a Mané será Diatta, do Monaco.

Do lado holandês, Van Gaal deve começar o jogo sem o atacante Depay, do Barcelona, que começa o jogo no banco, após sentir dores na coxa esquerda durante os treinos. Por conta disso, a vaga deve ficar com Vincent Janssen, que assume a frente ao lado de Bergwijn.