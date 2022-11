Grupo Liberal entrevista a Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar; assista

Presente na Copa do Mundo do Catar, o Grupo Liberal conversou com jogadores da Seleção Brasileira neste domingo (20), durante uma entrevista coletiva que contou com a participação de cinco atletas logo após o primeiro treino no Catar, no estádio Grand Hamad, em Doha. Entre os entrevistados esteve o centroavante Pedro, que foi um dos atletas a participar da zona mista com os jornalistas.

Ao longo dos 29 dias da Copa do Mundo, Abner Luiz e Tarso Sarraf serão responsáveis por trazer para o jornal O Liberal e portal Oliberal.com materiais inéditos sobre a Seleção Brasileira e os principais acontecimentos da competição mundial. Esta é a primeira vez que o Grupo Liberal envia uma equipe para cobrir o mundial, um marco na cobertura esportiva.

Um dos últimos convocados a garantirem a chamada para a Copa, o atacante Pedro, do Flamengo, falou sobre a oportunidade de tentar ser campeão com a Seleção Brasileira, poucos meses antes da disputa do Mundial de Clubes, pelo clube Rubro-Negro:

"Meu foco está na Copa do Mundo, depois vamos pensar no Mundial. Vão ser duas competições difíceis mas estamos prontos para ambas as competições", comentou Pedro.

Já o lateral-esquerdo Alex Sandro falou sobre a importância de ter jogadores que já disputaram a Copa do Mundo no elenco, casos de Neymar, Gabriel Jesus, Alisson, Marquinhos e outros:

"Esses jogadores que já vivenciaram uma ou mais Copas, sempre passam qual a experiência. Quais os momentos certos de fazer algo ou não, ter esses jogadores que já passaram para isso é muito importante", concluiu Alex Sandro.

