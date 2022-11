Copa do Mundo 2022: após polêmica no jogo de abertura, veja as novidades do VAR

Um fator importante para a disputa da Copa do Mundo 2022 é a arbitragem e a participação do VAR. O sitema de vídeo que auxilia os árbitros tiveram orientações específicas pela FIFA para a disputa do Mundial no Catar. Na cabine do VAR, os árbitros de vídeo assistem aos lances em diversos telões para analisar cada disputa.

O sistema apenas pode interferir em casos de de erros crassos cometidos pela arbitragem, como um impedimento incorreto (caso do gol anulado do Equador). Já em casos como uma agressão que ficou sem punição, o VAR recomenda ou não a revisão do árbitro de campo no monitor, que fica na lateral do gramado, entre os bancos de reservas.

Sensor na bola

Além das várias câmeras espalhadas, que trazem ângulos que nem mesmo TVs possuem, para a melhor tomada de decisão, a bola da Copa, Al Rihla, conta com um sensor que aponta possíveis jogadas irregulares em tempo real.

Impedimento semiautomático

Pela primeira vez na história das Copas foi implementado o impedimento semiautomático. São 12 câmeras de rastreamento que capta a movimentação dos atletas com 29 pontos do corpo de cada jogador. A tecnologia registra a posição legal ou não sem a necessidade da cabine de linhas manuais.

Confira as situações em que o VAR pode analisar: